Любопытная информация появилась в прессе

Жители нашей страны внимательно следят за поведением публичных персон. Артисты, выступившие в поддержку киевского режима, сразу же попадают в черный список – активисты делают все для того, чтобы лишить таких персон заработка в России. Однако особенно ушлые личности находят способы попасть на отечественную сцену. Так, стало известно, что вскоре оскандалившийся бард Сергей Никитин выступит с большим концертом в Санкт-Петербурге.



Такую информацию публикует издание "Аргументы и факты". При этом в апреле артистка-патриотка Яна Поплавская заявила, что Никитин с женой оказывают поддержку украинской армии, осудили проведение российской спецоперации по демилитаризации киевского режима и заняли сторону Незалежной в продолжающемся конфликте. Само семейство все эти обвинения отвергает.

Ситуация вокруг барда получила широкий резонанс. На фоне информации о том, что музыкант поддерживает киевский режим, был отменен его юбилейный концерт, который должен был состояться 13 июня. В этот летний день Никитин собирался отпраздновать свое восьмидесятилетие. Какая судьба ждет концерт в Санкт-Петербурге, пока неизвестно.

К слову, ранее стало известно о массовой отмене концертов популярного российского певца Филиппа Киркорова.