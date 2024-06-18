МК: выступление Агузаровой вырезали из эфира МУЗ-ТВ

Выступление Агузаровой на премии МУЗ-ТВ обернулось скандалом
Жанна Агузарова. Кадр видео МУЗ-ТВ
Артистка устроила настоящий перфоманс

Первый за долгое время публичный выход Жанны Агузаровой оказался довольно громким. Сперва знаменитость появилась на красной дорожке МУЗ-ТВ в очках, которые прикрывали огромный пластыль с нарисованным глазом. А после ее выступление было вырезано из эфира по неясным остоятельствам.

На премии артистка решила эпатировать, впрочем как и всегда. Она заигрывала с публикой, расхаживая в разные стороны перед фотографами в коротких шортах и на платформе. На сцене Агузарова тоже удивила всех – ее выступление многим запомнилось как самое провальное. Звезда не попадала в фонограму и музыку, шаталась на сцене, и в итоге ее номер попросту вырезали из эфира.

Однако представители певицы настаивают, что его все же покажут публике, но немного позже – там был брак по свету. Что касается откровенных оплошностей, то Агузарова попросту перенервничала. 

Во время выхода на красную дорожку знаменитость поняла, что не может нормально идти из-за своих туфель, которые постоянно спадали. 

"Все, и Жанна, в ужасе и даже в панике. Бежать в гримерку за скотчем не было времени просто", – говорят ее знакомые.

Глаз артистка решила заклеить не из-за провальной операции, как предположили в соцсетях – так она хотела устроить арт-перфоманс, смысл которого пояснять звезда рок-н-ролла не намерена.

Сообщается, что после премии Агузарова выступила на сцене еще раз, чтобы перезаписать брак. Когда номер покажут публике – неизвестно.

Источник: Московский комсомолец
По теме

Киев заявил о подготовке к переговорам с Москвой

Названо условие, при котором это состоится

Объявлено о скорой свадьбе Алсу после развода

Избранник будет моложе звезды на 10-15 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей