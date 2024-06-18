МК: выступление Агузаровой вырезали из эфира МУЗ-ТВ

Артистка устроила настоящий перфоманс

Первый за долгое время публичный выход Жанны Агузаровой оказался довольно громким. Сперва знаменитость появилась на красной дорожке МУЗ-ТВ в очках, которые прикрывали огромный пластыль с нарисованным глазом. А после ее выступление было вырезано из эфира по неясным остоятельствам.

На премии артистка решила эпатировать, впрочем как и всегда. Она заигрывала с публикой, расхаживая в разные стороны перед фотографами в коротких шортах и на платформе. На сцене Агузарова тоже удивила всех – ее выступление многим запомнилось как самое провальное. Звезда не попадала в фонограму и музыку, шаталась на сцене, и в итоге ее номер попросту вырезали из эфира.

Однако представители певицы настаивают, что его все же покажут публике, но немного позже – там был брак по свету. Что касается откровенных оплошностей, то Агузарова попросту перенервничала.

Во время выхода на красную дорожку знаменитость поняла, что не может нормально идти из-за своих туфель, которые постоянно спадали.

"Все, и Жанна, в ужасе и даже в панике. Бежать в гримерку за скотчем не было времени просто", – говорят ее знакомые.

Глаз артистка решила заклеить не из-за провальной операции, как предположили в соцсетях – так она хотела устроить арт-перфоманс, смысл которого пояснять звезда рок-н-ролла не намерена.

Сообщается, что после премии Агузарова выступила на сцене еще раз, чтобы перезаписать брак. Когда номер покажут публике – неизвестно.