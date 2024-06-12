Звезда "Ворониных" показала стройную фигуру в бикини

Знаменитость продемонстрировала подтянутый пресс

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры Ворониной, решила похвастаться стройной фигурой. Знаменитость страется постоянно поддерживать себя в хорошей форме с помощью контроля питания и физической активности.

Звезда сериала "Воронины" говорит, что она может позволить себе все, что хочется, но в меру. Сладкое артистка ест редко, и если у нее были какие-то попущения на эту тему, то обязательно устроит себе тренировку на следующий день.

Также Волкова старается питаться часто, но маленькими порциями – ей не нравится ощущение тяжести в животе. Дополнительно она предпочитает есть только вкусную пищу, в противном случае может спокойно пережить голод.

Благодаря такому подходу знаменитость смело хвастается фигурой в бикини в свои 42 года. Как на недавнем фото, которое опубликовала в соцсетях. Екатерина показала себя на лежаке в черном купальном костюме, лучезарно улыбаясь на камеру.

Ранее своей фигурой в бикини похвасталась Вера Брежнева.