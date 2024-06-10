Рудова засветила прелести в прозрачном мокром платье

Знаменитость похвасталась стройной фигурой

Актриса Наталья Рудова отправилась отдыхать на курорты турецкого белека. Знаменитость решила показать поклонникам, как проводит досуг, и похвасталась откровенным фото.

Артистка показала себя в шифоном белом платье возле бассейна. Наталья позировала перед публикой, демонстрируя свои округлости, которые было хорошо видно в прозрачном влажном наряде.

Публикация произвела настоящий фурор. В короткий срок ей поставили несколько тысяч лайков под фотографиями и сделали массу комплиментов внешности.

"Наташа, вы выглядите потрясающе в этом образе! Купальник и белая накидка подчеркивают вашу утонченность и грацию. Эти фотографии излючают летнюю свежесть и изысканность", – пишут ей поклонники.

Ранее 40-летняя Наталья Рудова хвасталась откровенным снимком в бикини.