Тест на эрудицию: угадайте, какое здание выше

Хорошо ли работает ваш глазомер

Умный, эрудированный человек – желанный гость на любом мероприятии. Всегда приятно пообщаться с человеком, который хорошо разбирается в самых разных сферах. На этот раз предлагаем вам проверить, насколько качественно у вас работает глазомер.



Быстрый и интересный тест позволит узнать, способны ли вы определить, какое здание выше. Каждое задание предлагает две картинки – вам лишь остается сделать выбор.

Советуем не терять время и поскорее пройти необычный тест. Даже если вы не сможете справиться со всеми вопросами, то, по крайней мере, узнаете правильные ответы. Полученными знаниями потом можно будет блеснуть в интеллектуальной беседе.