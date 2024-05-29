Актера "Любовь и голуби" экстренно увезли в больницу с фестиваля в Чите

Актера "Любовь и голуби" экстренно увезли в больницу с фестиваля в Чите
Александр Михайлов. Кадр: YouTube.com
Ему стало неожиданно плохо

Народный артист СССР и России Александр Михайлов был госпитализирован из-за ухудшения своего самочувствия прямо вро время Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Как оказалось, у актера поднялась температура.

Информацию подтвердили источники с мероприятия, а также в местном Минздраве. Водитель Михайлова сообщил журналистам, что звезда фильма "Любовь и голуби" летел в Читу из Владивостока и не спал несколько суток, поэтому ухудшение состояния было ожидаемым.

"Все анализы взяли, завтра врачи скажут, что случилось", – пояснил он

При этом осведомители говорят, что у 79-летнего артиста зафиксирована не только повышенная до 39 градусов температура – также у него наблюдаются признаки пневмонии.

Ранее была госпитализирована Светлана Немоляева из-за подозрений на коронавирус. Позже диагноз подтвердили, актриса находилась под присмотром врачей. Недавно ее выписали из больницы на фоне улучшения состояния.

Источник: Chita.ru

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