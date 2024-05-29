Спрос на небольшие квартиры в Москве вырос на 60 %

Россияне бросились покупать запрещенные квартиры
Фото: www.unsplash.com
Интерес возрос по всей стране

Квартирный вопрос всегда остро стоял перед жителями нашей страны. Учитывая очень высокие цены, обзавестись собственными квадратными метрами не так-то просто. В какой-то момент дошло до того, что застройщики начали предлагать покупателям буквально скворечники – крошечные квартирки можно приобрести по относительно невысокой цене. Однако теперь такие мини-жилища под запретом, что спровоцировало сильные волнения на рынке.

Так, недавно в Москве запретили строить квартиры меньше 28 "квадратов". Такое решение объясняется стремлением в целом повысить уровень жизни граждан и ограничить застройщиков в наводнении рынка крошечными скворечниками, в которых сложно разместиться с комфортом.

Россияне же, понимая, что мини-квартиры в какой-то момент станут редкостью, бросились их скупать. Так, спрос на жилье площадью меньше 28 "квадратов" в российской столице вырос на 23%. Это касается новостроек. В старом фонде соответствующий показатель значительно выше – там спрос подскочил на 60%. В целом интерес к небольшим квартирам за последнее время увеличился на 7-14%. Такой информацией поделились аналитики "Авито Недвижимости".

К слову, ранее стало известно о решении переименовать в нашей стране ГИБДД. Любопытно, что многие российские эксперты скептически отнеслись к данной инициативе.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
По теме

Вероятный сценарий захвата Киева больше не секрет

Бомбить город ракетами, вероятно, не будут

Ядерные удары по России: в ФСБ сделали громкое заявление

Западные страны не боятся эскалации конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей