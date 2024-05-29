Спрос на небольшие квартиры в Москве вырос на 60 %

Интерес возрос по всей стране

Квартирный вопрос всегда остро стоял перед жителями нашей страны. Учитывая очень высокие цены, обзавестись собственными квадратными метрами не так-то просто. В какой-то момент дошло до того, что застройщики начали предлагать покупателям буквально скворечники – крошечные квартирки можно приобрести по относительно невысокой цене. Однако теперь такие мини-жилища под запретом, что спровоцировало сильные волнения на рынке.



Так, недавно в Москве запретили строить квартиры меньше 28 "квадратов". Такое решение объясняется стремлением в целом повысить уровень жизни граждан и ограничить застройщиков в наводнении рынка крошечными скворечниками, в которых сложно разместиться с комфортом.

Россияне же, понимая, что мини-квартиры в какой-то момент станут редкостью, бросились их скупать. Так, спрос на жилье площадью меньше 28 "квадратов" в российской столице вырос на 23%. Это касается новостроек. В старом фонде соответствующий показатель значительно выше – там спрос подскочил на 60%. В целом интерес к небольшим квартирам за последнее время увеличился на 7-14%. Такой информацией поделились аналитики "Авито Недвижимости".

К слову, ранее стало известно о решении переименовать в нашей стране ГИБДД. Любопытно, что многие российские эксперты скептически отнеслись к данной инициативе.