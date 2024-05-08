Жительница Подмосковья заключила в рабство шестерых граждан Белоруссии

Россиянка держала в рабстве шестерых граждан Белоруссии: заставляла делать гнусности
Фото: www.unsplash.com
Жуткая история разыгралась под Москвой

На дворе давно наступил XXI, однако некоторые считают, что эпоха рабства еще не завершилась. Так, российские правоохранители поделились жуткой историей о жительнице Подмосковья, которая заключила в рабство шестерых гостей из Белоруссии.

Как сообщили в МВД России по Подмосковью, в жестких руках "рабовладельцы" оказались пять мужчин и одна женщина. Всех их насильно удерживали в квартире в Балашихе. Более того, злоумышленница использовала несчастных людей в своих корыстных интересах. Она заставляла их делать гнусные вещи для того, чтобы обогатиться.

Дама запугала своих "рабов", отняла у них документы и мобильные телефоны. Кроме того, она регулярно применяла в отношении пострадавших физическое и психологическое насилие. Для того чтобы обогатиться, россиянка заставляла своих "рабов" унижаться: она выводила их на оживленные улицы Подмосковья и требовала, чтобы белорусы выпрашивали у окружающих милостыню.

К счастью, преступная схема "рабовладельцы" была раскрыта сотрудниками российских правоохранительных органов. Граждан Белоруссии вызволили из заточения и оказывают им всю необходимую помощь. В отношении задержанной уже возбудили уголовное дело по статье об использовании рабского труда.

К слову, ранее во Владивостоке схватили агрессивного американского военного, который избил и ограбил свою русскую подругу.

Источник: ГУ МВД России по Московской области. ✓ Надежный источник
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