Жительница Подмосковья заключила в рабство шестерых граждан Белоруссии

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На дворе давно наступил XXI, однако некоторые считают, что эпоха рабства еще не завершилась. Так, российские правоохранители поделились жуткой историей о жительнице Подмосковья, которая заключила в рабство шестерых гостей из Белоруссии.
Как сообщили в МВД России по Подмосковью, в жестких руках "рабовладельцы" оказались пять мужчин и одна женщина. Всех их насильно удерживали в квартире в Балашихе. Более того, злоумышленница использовала несчастных людей в своих корыстных интересах. Она заставляла их делать гнусные вещи для того, чтобы обогатиться.
Дама запугала своих "рабов", отняла у них документы и мобильные телефоны. Кроме того, она регулярно применяла в отношении пострадавших физическое и психологическое насилие. Для того чтобы обогатиться, россиянка заставляла своих "рабов" унижаться: она выводила их на оживленные улицы Подмосковья и требовала, чтобы белорусы выпрашивали у окружающих милостыню.
К счастью, преступная схема "рабовладельцы" была раскрыта сотрудниками российских правоохранительных органов. Граждан Белоруссии вызволили из заточения и оказывают им всю необходимую помощь. В отношении задержанной уже возбудили уголовное дело по статье об использовании рабского труда.
К слову, ранее во Владивостоке схватили агрессивного американского военного, который избил и ограбил свою русскую подругу.
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