Экономист Делягин предостерег россиян от потери денег

Заберут все накопления: эксперт предостерег россиян от потери денег
Фото: www.unsplash.com
Лишиться честно заработанного очень легко

Известный российский экономист Михаил Делягин обратил внимание на сложную ситуацию в стране, сложившуюся на фоне роста цен, определенной нестабильности в экономике и перипетий на международной арене. Эксперт предостерег россиян от потери денег, в такое сложное время нужно быть особенно бдительными.

Так, Делягин призвал жителей нашей страны отказываться от любых предложений "обогатиться", если таковые обещают доходность по вложениям, превышающую нынешний уровень ключевой ставки Центробанка. Как бы заманчиво подобного рода предложения не выглядели, они должны, в первую очередь, насторожить потенциального вкладчика.

Как известно, сегодня по социальным сетям часто распространяются привлекательные предложения, которые обещают за счет пассивного дохода получить баснословные проценты. На самом деле, с высокой долей вероятности, за красивой картинкой стоят мошенники, желающие заработать на наивных гражданах.

Делягин подчеркнул, что любые сверхвыгодные способы пассивного заработка никто не будет тиражировать на широкую аудиторию. Напротив, если такие инструменты появляются, их держат в строжайшем секрете и используют самостоятельно. Экономист призвал граждан не прельщаться сомнительными предложениями.

К слову, ранее стало известно, что жителям России придумали новый штраф.

Источник: Deita.ru ✓ Надежный источник
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