Актер Нган умер в возрасте 75 лет после двух недель комы

Умер "Молодой Джеки Чан": две недели комы
Фото: www.unsplash.com
Жизнь звезды унесла страшная болезнь

Популярный во многих странах мира артист Квок-Люк Нган умер. Широкой общественности талантливый актер известен под прозвищем Молодой Джеки Чан или Джонни Нган. Жизнь знаменитости завершилась на 76-м году.

Долгие годы артист боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, однако, к сожалению, недуг оказался сильнее. Популярный актер надеялся победить раковую опухоль, однако медицинские манипуляции оказались бессильны. Две недели назад звезда впала в кому, из которой уже не выбралась.

Многочисленные поклонники, родственники и коллеги надеялись, что "Молодой Джеки Чан" сумеет выкарабкаться, однако артист скончался, не приходя в сознание. Его уход стал болезненным ударом для многочисленных фанатов и родных.

Всемирную известность ныне покойная знаменитость получила после роли в киноленте "Гонконг 81". Там Нган блистательно сыграл роль культового артиста Джеки Чана, за что и получил соответствующее прозвище. Артист также играл во многих известных фильмах, среди которых "Тело для призрака", "Счастливые парни", "Идеальные девушки" и другие.

К слову, ранее стало известно о смерти популярной российской певицы.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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