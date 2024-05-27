Актер Нган умер в возрасте 75 лет после двух недель комы

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Популярный во многих странах мира артист Квок-Люк Нган умер. Широкой общественности талантливый актер известен под прозвищем Молодой Джеки Чан или Джонни Нган. Жизнь знаменитости завершилась на 76-м году.
Долгие годы артист боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, однако, к сожалению, недуг оказался сильнее. Популярный актер надеялся победить раковую опухоль, однако медицинские манипуляции оказались бессильны. Две недели назад звезда впала в кому, из которой уже не выбралась.
Многочисленные поклонники, родственники и коллеги надеялись, что "Молодой Джеки Чан" сумеет выкарабкаться, однако артист скончался, не приходя в сознание. Его уход стал болезненным ударом для многочисленных фанатов и родных.
Всемирную известность ныне покойная знаменитость получила после роли в киноленте "Гонконг 81". Там Нган блистательно сыграл роль культового артиста Джеки Чана, за что и получил соответствующее прозвище. Артист также играл во многих известных фильмах, среди которых "Тело для призрака", "Счастливые парни", "Идеальные девушки" и другие.
К слову, ранее стало известно о смерти популярной российской певицы.
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