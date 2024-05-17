Забили до смерти: в Петербурге убита знаменитая певица

Забили до смерти: в Петербурге убита знаменитая певица
Фото: www.unsplash.com
Страшное преступление совершил ее возлюбленный

Жуткая история произошла в Северной столице. Там лишилась жизни известная певица, солистка популярной питерской группы UNA Анастасия Котова. 37-летнюю знаменитость забили до смерти. Страшное преступление совершил возлюбленный несчастной.

Как стало известно, накануне певица приехала в гости к своему 31-летнему парню. Сначала влюбленные отлично проводили время, свидание сопровождалось алкогольными возлияниями. В какой-то момент идиллия закончилась. Ночью молодые люди сильно поссорились. Парень настолько разозлился, что пустил в ход кулаки. Он несколько раз сильно ударил девушку, после чего она рухнула без сознания.

Молодой человек быстро понял, что натворил. Он тут же вызвал полицейских, которые, приехав на место преступления, увидели мертвую девушку в луже крови. Рядом лил слезы ее агрессивный возлюбленный. За убийство Анастасии Котовой парню грозит до 15 лет колонии. Также известно, что за последние 17 лет он трижды был судим за грабеж.

Всего через неделю певица должна была отпраздновать свой 38-й день рождения. Музыкальный коллектив UNA хорошо известен в Санкт-Петербурге – поклонники творчества группы в шоке от произошедшего и от души соболезнуют родным и близким покойной.

К слову, ранее стало известно о смерти другой популярной певицы. Бездыханное тело знаменитости нашли спустя две недели после ее внезапного исчезновения.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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