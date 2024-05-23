Вид брошенной могилы Александра Градского возмутил россиян

Звезды не стало в 2021-м году

У многих россиян популярный российский музыкант Александр Градский прочно ассоциируется с молодостью и лучшими годами жизни. Поклонники сходятся во мнении, что покойная звезда достойна самых высоких посмертных почестей, однако в реальности дела обстоят совсем иначе.



Так, грандиозный скандал разгорелся вокруг скромной могилки музыканта на Ваганьковском кладбище. В социальных сетях распространилась фотография с последнего пристанища выдающегося культурного деятеля. Могилка автора хита "Как молоды мы были" выглядит очень жалко.

Артист покинул этот бренный мир целых три года назад, однако приличного памятника или хотя бы хорошей ограды на могиле так и не появилось. Место захоронения знаменитости представляет собой небольшой холмик из песка, на котором лежат завядшие цветочки, а рядом стоит старенький портрет Александра.

В социальных сетях поклонники знаменитости делятся своим возмущением. Люди разгневанны тем, что наследники многомиллионного состояния артиста так и не удосужились заняться уходом за местом последнего пристанища человека, который полностью обеспечил их жизнь.

"Позор", "Стыдоба", "Всегда года хватает для утряски земли. На годовщину и ставят памятник. Тут явно дело в приоритете вопроса наследства над вниманием к усопшему", "Какая жесть..", "А вот оградки нет – это, конечно, не очень…", – пишут недовольные.



К слову, ранее всплыли давние слова Градского о браке певицы Аллы Пугачевой с молодым юмористом.