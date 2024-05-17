Коллега призвал актера Смолякова уехать из России

Актера Смолякова хотят выгнать из России
Андрей Смоляков. Фото: АГН "Москва"
К его гражданской позиции появились серьезные вопросы

Актер Андрей Смоляков угодил в скандал. Он отказался принять участие в патриотической акции – журналисты пытались дозвониться до него в течение нескольких недель, но его телефон либо не отвечал, либо знаменитость указывал, что не собирается даже обсуждать что-то подобное.

При этом в Сети параллельно нашли его ролик, который артист записывал в рамках акции, посвященной жертвам Ближневосточного конфликта со стороны Израиля. А позже припомнили, что в одном из интервью 2014 года он неодобрительно высказывался в адрес российской власти.

Актер Алексей Огурцов высказался о поведении коллеги. Он призвал его зарабатывать деньги в той стране, которую намерен поддерживать. По его словам, Смоляков выпустил ролик про Израиль, поскольку не хотел рвать связь с Европой. Именно поэтому он сейчас молчит и о происходящем в родном государстве.

"Я против того, чтобы такие артисты зарабатывали в России. Пусть зарабатывают в другом месте", – резюмировал артист.

Также Огурцов заявил, что направил обращение в Минкульт с предложением создать перечень артистов с указанием их гражданской позиции. Какую окончательную цель будет иметь список, он не пояснил.

Источник: Абзац

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