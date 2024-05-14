50-летняя супермодель снялась топлес – откровенное фото из ванны

Знаменитость поразила публику

Сегодня излюбленным способом привлечь внимание к своей персоне остается откровенный контент. Звезды по всему миру выкладывают дерзкие фотографии в социальные сети. На этот раз отличилась популярная немецкая телеведущая, супермодель Хайди Клум.



50-летняя красотка решила побаловать публику смелым снимком без нижнего белья. Знаменитость сфотографировалась топлес. Супермодель не постеснялась сделать снимок в ванне. Звезда устроила себе царские водные процедуры. Она с комфортом расположилась в теплой воде и добавила в ванну лепестки роз.

Поклонники Хайди Клум пришли в восторг от яркой и откровенной фотографии. Знаменитость постаралась сделать ставку на естественность. Она собрала волосы в небрежный пучок и выбрала нейтральные оттенки макияжа. Впрочем, глазастые фанаты заметили, что снимок сделан с использованием фильтров, корректирующих внешность.

К слову, ранее известная российская певица устроила эротические пляски в откровенном наряде.