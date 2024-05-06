Цены на воду и голод: иранский медиум устрашил россиян жутким прогнозом на 2024 год

Человечество ждут большие лишения

Сложная ситуация на международной арене и экономические проблемы во многих странах привели к тому, что немало жителей России, а также других государств долгое время находятся в достаточно подавленном состоянии. К сожалению, прогнозы именитых экстрасенсов и медиумов ничего хорошего человечеству не предвещают.



Знаменитый иранский экстрасенс Мехди Эбрахими Вафа уверен, что весь мир ждут новые лишения. С очередной порцией испытаний человечество встретится уже в этом году. Медиум предсказал, что вскоре резко подскочат цены на жизненно важный ресурс – "вода будет по цене нефти".

Более того, Мехди Эбрахими Вафа предостерегает, что жители многих стран могут столкнуться со страшным голодом. Как известно, цены на продукты питания растут, как на дрожжах.

Предсказание выглядит устрашающе и обеспокоило многие страны, в том числе и жителей России. Впрочем, в нашем государстве ситуация будет относительно стабильной. Однако добиться этого можно будет, только сохраняя хорошие отношения с рядом стран.

К слову, ранее всплыло предсказание об апокалипсисе известного ученого Исаака Ньютона.