Cалтыков рассказал про свое отношение к Советскому Союзу

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Певец Виктор Салтыков в новом интервью признался, что советский период был для него потрясающим во всех аспектах. Больше всего ему нравилось, что общество не было разделенным в социальном плане.
Салтыков отметил, что ему очень симпатичны люди его поколения – именно им, по его словам, стоит быть благодарными за то, что удалось сохранить хорошего из той эпохи. При этом современная молодежь вызывает у него смешанные чувства.
"Необязательные. Слово дали – не выполнили. Мы были другие", – сказал артист.
Знаменитость указал, что во времена его молодости не было такого обилия развлечений и "отдушин", которые позволяют человеку ничего не делать. Из-за этого люди его поколения были сконцентрированы на какой-то деятельности и стремились к ней.
В советские годы нельзя было просто так добыть денег – нужно было обязательно идти работать, хоть кочегаром или плотником. Сегодня молодое поколение может получить заработок более простыми способами. И это ему не особо близко по духу.
"Советский Союз был во всем прекрасен", – подытожил он.
Ранее Виктор Салтыков заявил, что не верит в патриотизм SHAMAN. Артист указал, что ему кажутся более искренними в этом Юрий Шевчук и группа "Любэ".
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