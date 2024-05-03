Тест на школьные знания: вы еще помните уроки географии?

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Даже те, кто отлично учились в школе, замечают, что с годами многие знания покидают голову. Вопросы, которые кажутся элементарными прилежному школьнику, могут вызвать серьезные затруднения у взрослого человека.
Предлагаем пройти тест наш школьные знания по географии. Возможно, в юности вы прекрасно разбирались в этом предмете. Любопытно, насколько хорошо знания укоренились в вашей голове.
На прохождение теста уйдет всего несколько минут. При этом, если что-то со школьной скамьи вы подзабыли, интересные вопросы помогут освежить память. Выделите пару минут и проверьте себя!
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