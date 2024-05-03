Тест на школьные знания: вы еще помните уроки географии?

Часто информация быстро выветривается из головы

Даже те, кто отлично учились в школе, замечают, что с годами многие знания покидают голову. Вопросы, которые кажутся элементарными прилежному школьнику, могут вызвать серьезные затруднения у взрослого человека.



Предлагаем пройти тест наш школьные знания по географии. Возможно, в юности вы прекрасно разбирались в этом предмете. Любопытно, насколько хорошо знания укоренились в вашей голове.

На прохождение теста уйдет всего несколько минут. При этом, если что-то со школьной скамьи вы подзабыли, интересные вопросы помогут освежить память. Выделите пару минут и проверьте себя!