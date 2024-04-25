Тест на грамотность: насколько вы образованный человек?

Школьные знания быстро забываются

Даже люди, которые отлично учились в школе, со временем могут растерять многие знания. При этом грамотность очень красит человека. Всегда приятно читать сообщения, в которых нет грамматических и смысловых ошибок. Простой и быстрый тест поможет узнать, насколько вы грамотный человек.



Написание некоторых слов вызывает затруднения даже у очень умных людей. Как мы помним из школьной программы, существует огромное количество правил правописания, а также множество исключений из них.

Предлагаем пройти тест на грамотность и освежить в голове школьную программу. Возможно, вы очень удивитесь, когда узнаете, как на самом деле нужно писать некоторые слова. Потратьте буквально пару минут и проверьте себя!