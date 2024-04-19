Уехавшего на СВО актера Мамаева увезли в больницу

Знаменитости уже оказали первую помощь

Известный актер Михаил Мамаев, который два года назад занялся военной журналистикой, оказался в больнице. Знаменитость показал фото из больничной палаты, на котором предстал с перевязанным глазом. Что именно произошло – он пояснять не стал.

Мамаев поделился с поклонниками не только фотографией, но и собственным стихотворением, написанным, вероятно, из больничной палаты.

"Блуждают по больничным коридорам родные лица, улетая вверх…", – звучат в них строки.

Недавно Михаил Мамаев рассказывал, что у него имеется травма глаза – поэтому зрачки у артиста разного размера. Не исключено, что могла обостриться старая болезнь, либо знаменитость получил ранение в зоне СВО.

Мамаев родился в семье военного, поэтому для него отправиться в место проведения боевых действий не было сложным решением. Артист рассказывал, что решил поехать туда, чтобы собрать материалы для своего будущего фильма.

Ранее Михаил Мамаев обматерил сотрудников "Россия 1" из-за флага РФ.