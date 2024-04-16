Новое фото Джонни Деппа вызвало ужас у публики

Новое фото Джонни Деппа вызвало ужас у публики
Джонни Депп. Фото: Christina KronÃ©r/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Артиста сравнили с женщиной

В последнее время известный секс-символ Голливуда Джонни Депп стал выглядеть значительно хуже. На внешности артиста отразился скандальный суд с бывшей супругой Эмбер Херд и, как поговаривают его знакомые, проблемы с алкоголем. Теперь некогда завидный красавец стал практически неузнаваем к свои 60 годам.

Недавно на просторах Сети появилось его фото без ретуши. На нем артист позировал вместе с поклонниками. Депп был облачен в ковбойскую шляпу, украшен обилием аксессуаров, а глаза он подвел черным, как и его герой в кинокартине "Пираты Карибского моря".

Фото: соцсети

Изменения во внешности Деппа вызвали ужас у публики. Люди стали писать в соцсетях, что вряд ли бы узнали артиста, если бы он повстречался им на улице. 

"Наконец я могу быть уверен, что мог бы увести девушку у Джонни Деппа. Но если серьезно, что с ним такое?",

"Не могу понять, это Джонни или моя тетя",

"Джонни, видимо, решил стареть натурально в свои 60. Не нужно его стыдить за это",

– пишет народ.

Источник: соцсети

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