"Подбухиваю": солистка "Винтажа" призналась в пагубном пристрастии

Это помогает ей справляться с проблемами

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева призналась, что последние годы были для нее сложными из-за обилия стресса и возросшей тревожности. За это время у нее сформировались свои способы бороться с нервным напряжением, которыми она поделилась с поклонниками.

Артистка рассказала о том, что иногда она предпочитает справляться со своим состоянием с помощью алкоголя.

"Чуть-Чуть подбухиваю... Мне это помогает. Конечно, я не упиваюсь в стельку и не валяюсь где-нибудь под забором. Ну, стараюсь", – утверждает Анна.

По ее словам, в тяжелые периоды ее также спасают близкие люди. Когда ее мучала бессонница, то она дожидалась шести утра и звонила им ради простого разговора. В самые плохие моменты не думать о переживаниях ей помогала работа и поклонники.

Плетнева утверждает, что во времена личностного кризиса ее спасают и простые фильмы или сериалы, которые вводят в состояние "отупения" и "переключения".