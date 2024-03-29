Армения запретила вещание передач Соловьева в стране

Передачу Владимира Соловьева снимают с эфира
Владимир Соловьев. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Такое решение приняли из-за оскорбительного содержания шоу

Авторские проекты российского журналиста Владимира Соловьева больше не будут показывать на территории Армении. Власти приняли решение убрать передачи из эфира и запретить их трансляцию после проверки.

Ранее в Армении были доступны шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер". Их транслировали в общественном мультиплексе на телеканале "РТР-Планета". Причина запрета кроется в регулярных нарушениях, которые были зафиксированы во время показа передач.

Как пояснил замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Авет Погосян, передачи Соловьева убирают из эфира из-за их "оскорбительного содержания", касающегося различных народов и национальных ценностей. 

Также за Соловьевым были зафиксированы нарушения правил вещания, которые касаются вмешательства в предвыборные кампании и во внутриполитическую жизнь, уважения правил во время национальных праздников и соблюдения общих правил во время военного и чрезвычайного положений.

До этого за разжигание ненависти выпуски передач журналиста были заблокированы на YouTube.

Ранее Владимир Соловьев в своей передаче призвал всех знаменитостей бойкотировать Собчак. 

Источник: Спутник. Армения
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