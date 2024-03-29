Раймонд Паулс отказался поздравить Лайму Вайкуле с юбилеем

"Пусть все успокоится": Паулс назвал условие возобновления общения с Вайкуле
Фото: Victor Lisitsin/ Russian Look/www.globallookpress.com
Между старыми друзьями крайне напряженные отношения

Композитор Раймунд Паулс отказался поздравлять Лайму Вайкуле с предстоящим 70-летним юбилеем. Он отметил, что в последнее время практически не поддерживает контакт с артисткой, которую в свое время сделал невероятно популярной.

По его словам, в его отношениях с Вайкуле сложилась крайне странная ситуация – пояснять подробнее Паулс не стал. 

"Пусть все успокоится – тогда поговорим", – заявил музыкант.

Он указал, что за свою жизнь сделать много вещей для разных людей, и по отношению к себе не всегда получал хорошие поступки в ответ.

Конфликт между Вайкуле и Паулсом состоялся в прошлом году, когда в СМИ появились публикации с резкими заявлениями певицы в адрес композитора. Вскоре после этого прибалтийская артистка указала, что не произносила этого, а скандальные публикации появились, чтобы поссорить ее со старым другом.

Помимо Паулса, поздравлять Лайму Вайкуле с предстоящим юбилеем отказались также ее близкие знакомые – Лев Лещенко и Владимир Винокур.

Ранее поэт Пеленягрэ рассказал о работе с Вайкуле. По его заявлению, знаменитость всегда отличалась скандальным нравом.

Источник: News.ru
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