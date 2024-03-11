"Душа радуется": Сорокин о состоянии могилы Этуша после суда с вдовой

Замоскворецкий районный суд приступил к рассмотрению одного из самых громких дел весны: вдовы актера Владимира Этуша к телеканалу ТВЦ и журналисту Денису Сорокину. Елене Этуш не понравилось высказывание Сорокина в одной из телевизионных программ о состоянии могилы ее покойного супруга. И теперь она требует взыскать с постоянного участника ток-шоу один миллион рублей.

"И я, и мой доверитель, журналист Денис Сорокин, с большим уважением относимся к Этуш Елене Евгеньевне, – говорит адвокат Юлия Вербицкая-Линник. – Полагаем, что ее прижизненное отношение к мужу – пример, достойный всяческого подражания. Однако, сформированные ею исковые требования не могут не вызывать изумления. Если, как заявляет в суде ее представитель, в словах моего доверителя Сорокина никакой "негативной информации" вдова не усматривает, а характеристика состояния неодушевленного предмета, места захоронения Владимира Этуша, носит субъективный характер, то с какой целью она в принципе обратилась в суд?"



"Мы давно специализируемся на исках с участием публичных лиц, спорах о защите чести, достоинства, деловой репутации, в связи с чем нам достоверно известны положения Пленума Верховного суда РФ №3, которым установлено, что частное субъективное мнение не является предметом судебной защиты, – продолжает адвокат. – Суд не может обязать лицо "изменить" его личное мнение, это процессуально невозможно".

Что же касается самого Дениса Сорокина, то он говорит: "Я рад, что главную свою функцию выполнил – в данный момент могила любимого актера находится в достойном виде. Всю зиму мне присылают фотографии с кладбища. Смотришь, и душа радуется от вида ухоженной могилы. Владимир Абрамович был бы доволен. Вообще, очень хочется, чтобы все захоронения наших кумиров были в таком же порядке, порядке, как и у Юлии Началовой, и у Дмитрия Хвосторовского, и у Юрия Шатунова".

Следующее заседание суда намечено на 12-е марта. Ожидается, что вдова посетит судебное заседание лично.