Добавляйте при стирке ложку соли: вот зачем

Соль пригодится не только в кухне

Соль – знакомая и привычная приправа, без которой не обходится ни одна кухня. Готовя, мы привычно сыплем щепотку-другую в любое блюдо, потому что несоленое кажется нам невкусным. Однако соль годится не только для приготовления еды. Да, есть способ применения ее и в ванной. Нет, не для принятия теплой ванны с солью. Как ни удивительно, но пригодится соль и для стирки.

Добавление при стирке ложки соли сохранит изначальное качество и цвет белья. "Натрий хлор" бережет от выцветания новую яркую или темную одежду, связывая в волокнах красящие вещества. Просто насыпьте в отсек для стирального порошка или прямо в барабан одну столовую ложку соли. Или замочите белье в соленой воде минут на 20 перед стиркой. Вещи надолго останутся в прежних ярких оттенках.



Антисептические свойства соли тоже давно известны. Она враг грибков, плесени и бактерий, она уничтожает неприятные запахи и придает белью свежесть. Кроме того, соль придает белью мягкость, разрушая жесткие волокна, и тем самым делает его эластичнее. Для этого добавьте ее в барабан или отсек для кондиционера, или перед тем, как сушить, замочите на 10 минут в соленой воде.

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