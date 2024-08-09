Тест на школьные знания: помните правила правописания числительных?

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
908 новости
Люди, которые учились в школе на отлично, обычно и во взрослой жизни говорят и пишут грамотно. Впрочем, некоторые слова вызывают серьезные трудности даже у отлично образованных людей. Большинство еще в школьные годы испытывали проблемы с правильным написанием числительных. Эта часть речи по праву считается самой каверзной и проблемной.
Предлагаем вам проверить свои знания и попробовать ответить на непростые вопросы, касающиеся грамотного написания числительных. Даже если у вас возникнут серьезные проблемы в этой сфере, не беда – тест освежит знания и в конце концов подскажет правильный ответ. Проверьте себя прямо сейчас!
Американцы уверяют, что не имеют к этому отношения