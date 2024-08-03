Поступившие в продажу "жидкие коты" насмешили публику – видео

Усатые как всегда в своем репертуаре

Домашние животные постоянно удивляют своих хозяев необычными выходками. Особенно в этом вопросе выделяются котики, которые горазды на выдумки и регулярно выкидывают что-нибудь новенькое. Так, поступившие в продажу "жидкие коты" заставили народ хохотать.

На видеоролик попала забавная зарисовка из жизни котиков. Целых три пушистика собрались вместе и нашли крайне необычное место для отдыха. Хвостатые забрались в емкости для жидких продуктов и успешно мимикрировали под них.

Котики в емкостях действительно выглядят очень забавно. Авторы видеоролика со смехом отметили, что "жидкие коты" наверняка будут пользоваться большой популярностью у покупателей.





