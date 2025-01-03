Распад Польши и разорение США: что провидцы говорили о 2025 годе

Распад Польши и разорение США: что провидцы говорили о 2025 годе
Фото: unsplash.com
Ожидается, что последующие 12 месяцев будут богаты на катаклизмы

Знаменитые провидцы и прорицатели утверждали, что 2025 год будет невероятно важным для всего мира из-за тектонических изменений, которые могут произойти в многих странах. Ожидается, что следующие 12 месяцев окажутся опасными для людей.

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский предсказал распад Польши, поскольку страна будет лишена своего суверенитета. НАТО ожидает распад из-за конфликта с Россией, в результате чего появится новое объединение стран. При этом он уверяет, что первый удар по альянсу будет нанесен со стороны Белоруссии.

Американский пророк Эдгар Кейси утверждал, что в 2025 году Соединенные Штаты Америки столкнутся с чередой катастроф. Экономику страны ждет разорение, появится огромное количество бездомных и обездоленных. Вместе с этим придут и природные катаклизмы, из-за чего многие американцы попросту сбегут с континента. В итоге это приведет к постепенному распаду государства.

Провидец Готфрид фон Верденберг из Австрии говорил, что третья мировая война начнется после прихода огненного метеоритного дождя. Также атомный апокалипсис предсказывал и американский протестантский пастор Бринкли – начало всему положит именно украинский конфликт, куда упадет восемь бомб массового поражения. В результате все противостояние перейдет на территорию США.

Источник: Life

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