Распад Польши и разорение США: что провидцы говорили о 2025 годе

Ожидается, что последующие 12 месяцев будут богаты на катаклизмы

Знаменитые провидцы и прорицатели утверждали, что 2025 год будет невероятно важным для всего мира из-за тектонических изменений, которые могут произойти в многих странах. Ожидается, что следующие 12 месяцев окажутся опасными для людей.

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский предсказал распад Польши, поскольку страна будет лишена своего суверенитета. НАТО ожидает распад из-за конфликта с Россией, в результате чего появится новое объединение стран. При этом он уверяет, что первый удар по альянсу будет нанесен со стороны Белоруссии.

Американский пророк Эдгар Кейси утверждал, что в 2025 году Соединенные Штаты Америки столкнутся с чередой катастроф. Экономику страны ждет разорение, появится огромное количество бездомных и обездоленных. Вместе с этим придут и природные катаклизмы, из-за чего многие американцы попросту сбегут с континента. В итоге это приведет к постепенному распаду государства.

Провидец Готфрид фон Верденберг из Австрии говорил, что третья мировая война начнется после прихода огненного метеоритного дождя. Также атомный апокалипсис предсказывал и американский протестантский пастор Бринкли – начало всему положит именно украинский конфликт, куда упадет восемь бомб массового поражения. В результате все противостояние перейдет на территорию США.