Известного телеведущего Адама Ричмана обокрали в Англии

Местные нравы поразили звезду

Известный американский телеведущий Адам Ричман вместе со съемочной командой прибыл в Великобританию для съемок нового сезона своего шоу. Однако поездка омрачилась неожиданным инцидентом – на пути из Бирмингема в британскую столицу их фургон был ограблен. Во время вынужденной четырехминутной остановки преступники успели украсть дорогостоящее оборудование, необходимое для съемок.

Оборудование, которое похитили, имело решающее значение для продолжения работы команды, и теперь съемки оказались под угрозой. Этот случай стал неприятным испытанием для всей команды звезды, которой теперь предстоит искать способы восполнить утрату и продолжить съемочный процесс.

Ричман и его команда выразили надежду на то, что сотрудники местных правоохранительных органов помогут в расследовании и вернут им украденное имущество. Несмотря на происшествие, съемочная группа не намерена отменять свои планы и продолжает искать способы завершить проект в запланированные сроки.