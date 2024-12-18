Фургон актрисы Старшенбаум провалился в пропасть

Фургон знаменитой российской актрисы провалился в пропасть – ЧП на съемках
Фото: @bloodysx
Фанаты звезды в шоке

Во время съемок второго сезона популярного телепроекта "Фишер" в Абхазии произошел трагический инцидент – фургон популярной российской артистки Ирины Старшенбаум сорвался в пропасть. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала "Кровавая барыня", ссылающегося на данные от МЧС региона.

По имеющимся сведениям, на момент падения в транспорте, к счастью, никого не было, что позволило избежать жертв и травм. Спасатели из МЧС уже второй день занимаются извлечением автомобиля из труднодоступной местности. Сложный рельеф добавляет дополнительные препятствия для завершения операции.

Многосерийный фильм "Фишер" основан на реальных событиях и рассказывает историю печально известного маньяка Сергея Головкина, который совершал преступления в Одинцовском районе под Москвой с конца 1980-х до начала 1990-х годов. Первая часть проекта привлекла внимание зрителей своей мрачной атмосферой и глубоким сюжетом. Несмотря на случившееся, съемочный процесс продолжается в штатном режиме. 

К слову, ранее стало известно, что Александр Буйнов пробил голову из-за лечения рака.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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