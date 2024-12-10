Певица Клава Кока пожаловалась на бывшего парня

Певица Клава Кока пожаловалась на бывшего парня
Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети
Девушка решила быть откровенной с публикой

Популярная российская исполнительница Клава Кока поделилась своими переживаниями о прошлом романе, раскрыв, что поведение ее бывшего молодого человека Александра Поверинова доставляло немало огорчений. По словам артистки, одной из причин разногласий стало нежелание парня общаться с ее родственниками.

Звезда рассказала, что, когда ее семья приезжала в гости, возлюбленный избегал контакта, запираясь в комнате и не выходя даже поздороваться. Такое поведение вызывало у нее сильное разочарование, так как сама она старалась наладить отношения с его близкими. Артистка отметила, что ей особенно важно было установить теплый контакт с отцом молодого человека, но эти усилия не нашли взаимности.

Девушка призналась, что для нее семейные ценности имеют большое значение, и такое равнодушие партнера к этой сфере совместной жизни стало серьезным испытанием и вызвало разочарование.

Источник: Шоу VK Видео "Сессия" ✓ Надежный источник

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