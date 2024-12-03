Телегин снова запретил дочке от Пелагеи уезжать из РФ

Мужчина ни перед чем не остановится

Иван Телегин снова осложнил жизнь своей бывшей жене Пелагее и их общей дочери Таисии. Экс-супруг певицы не смог достойно выйти из отношений и жестоко мстит своей бывшей. К сожалению, из-за этого страдает их общая наследница.

Так, спортсмен снова запретил семилетней девочке выезжать за пределы России. Свое решение он объясняет тем, что артистка якобы может увезти ребенка за границу и не вернуться. Такой аргумент вызывает недоумение, учитывая, что концерты знаменитости расписаны на месяцы вперед, а ее карьера полностью связана с работой в стране.

Представители Пелагеи сообщили, что запрет отца серьезно нарушил планы Таси на зимние каникулы. Девочка могла отправиться с мамой на море во время новогодних праздников, чтобы отдохнуть и сменить обстановку. Однако теперь эта поездка оказалась невозможной.

Это не первый случай, когда действия горе-родителя расстраивают ребенка. В прошлый раз девочка узнала о запрете отца уже в аэропорту, когда собиралась отправиться в Турцию в качестве награды за свои успехи в школе. Тогда эта неожиданная новость вызвала у ребенка слезы и сильное разочарование.

Ситуация обостряет и без того сложные отношения между бывшими супругами. Пелагея старается сделать все для того, чтобы поддержать дочку, однако поступки второго родителя ставят под угрозу эмоциональное состояние девочки.

К слову, ранее Пелагея закатила грандиозный скандал на ПМЭФ.