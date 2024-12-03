Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт попался на нарушении закона

Звезда "Гарри Поттера" попался на нарушении закона
Руперт Гринт. Фото: GabboT / wikimedia.org
Знаменитости вынесли обвинительный приговор

Актер Руперт Гринт, который получил популярность по роли Рона Уизли в цикле фильмов про "Гарри Поттера", долгое время использовал подставную схему, чтобы обойти высокие налоги на доходы, которые он получал от картины. Суд постановил, что артист должен выплатить в казну Великобритании 2,5 млн долларов, или 246,5 млн рублей.

По заявлению обвинения, Гринт использовал финансовую лазейку, которую придумали еще The Beatles для снижения налоговых платежей. Он отнес свои доходы от продажи DVD, теливизионных трансляций, прав на потоковую передачу и других источников к капитальным активам, а не к доходам, которые облагаются налогом по гораздо более высокой ставке. Всего он таким образом провел порядка 5,6 млн долларов в течение семи лет.

Адвокаты Гринта подали апелляцию, но после многих лет препирательств было вынесено решение против актера. Судья заявила, что деньги "получили практически всю свою стоимость от деятельности Гринта" и "облагаются налогом как доход", сообщает женский журнал "Клео.ру".

Источник: AP

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