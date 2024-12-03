Актер Бролин вспомнил, как отец заставил его съесть домашнего любимца

Известный артист вспомнил, как отец заставил его съесть домашнего питомца
Фото: www.unsplash.com
Эта травма осталась на всю жизнь

Актер Джош Бролин, известный по роли в популярных кинолентах "Мстители", поделился воспоминаниями о неприятном инциденте из своего детства. Именитый артист рассказал, что однажды его отец, тоже представитель актерской братии Джеймс Бролин, обманом накормил его мясом домашних свиней, которых мальчик сам воспитывал и считал своими любимцами.

Звездный артист рассказал, как в детстве заботился о двух свиньях, которым дал имена Хрюк и Хряк. Они стали его домашними питомцами, за которыми он с любовью ухаживал. Однако во время одного из ужинов отец сказал ему: "Угадай, что ты ешь". Позже он признался, что на столе было мясо одной из свинок.

Актер отметил, что такое поведение родителя было для него шоком. Он задался вопросом, зачем говорить подобное ребенку, особенно делая вид, что это должно вызвать улыбку. Артист выразил возмущение тем, что отец сообщил эту "праздничную" информацию, что было совершенно бессмысленным и жестоким поступком.

Джош предположил, что отец мог сделать это, чтобы привлечь его внимание, но подчеркнул, что сам никогда бы не стал поступать подобным образом со своим сыном. Мужчина назвал случай травматичным и признался, что воспоминания об этом остались с ним на всю жизнь.

К слову, ранее известный артист рассказал, как за два дня заработал всего 120 рублей.

Источник: YouTube-подкаст In Depth ✓ Надежный источник
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