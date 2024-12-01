Бабкина поделилась секретами красоты

Звезда выглядит намного моложе своих лет

Известная российская исполнительница Надежда Бабкина поделилась своим подходом к поддержанию красоты и молодости. Она отметила, что природа и хорошая генетика сыграли свою роль, но забота о себе тоже требует усилий.

Артистка рассказала, что придерживается строгого режима сна, стараясь спать не менее 8–9 часов в сутки. Она регулярно ухаживает за кожей и посещает косметологов, считая современные процедуры эффективным средством для борьбы с возрастными изменениями.

Особое внимание звезда уделяет питанию. По ее словам, она предпочитает есть небольшими порциями, что помогает поддерживать здоровье и фигуру. Однако посещать спортивный зал певица не стремится. Она пояснила, что ей хватает активности во время выступлений и в театре, где она постоянно находится в движении и "бегает по этажам".

Знаменитость подчеркнула, что ее секрет красоты заключается в балансе между заботой о внешности, правильным образом жизни и постоянной занятостью любимым делом. Этот подход помогает ей оставаться энергичной и вдохновлять поклонников.