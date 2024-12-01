Бабкина поделилась секретами красоты

Бабкина раскрыла секрет красоты
Надежда Бабкина. Фото: АГН "Москва"
Звезда выглядит намного моложе своих лет

Известная российская исполнительница Надежда Бабкина поделилась своим подходом к поддержанию красоты и молодости. Она отметила, что природа и хорошая генетика сыграли свою роль, но забота о себе тоже требует усилий.

Артистка рассказала, что придерживается строгого режима сна, стараясь спать не менее 8–9 часов в сутки. Она регулярно ухаживает за кожей и посещает косметологов, считая современные процедуры эффективным средством для борьбы с возрастными изменениями.

Особое внимание звезда уделяет питанию. По ее словам, она предпочитает есть небольшими порциями, что помогает поддерживать здоровье и фигуру. Однако посещать спортивный зал певица не стремится. Она пояснила, что ей хватает активности во время выступлений и в театре, где она постоянно находится в движении и "бегает по этажам".

Знаменитость подчеркнула, что ее секрет красоты заключается в балансе между заботой о внешности, правильным образом жизни и постоянной занятостью любимым делом. Этот подход помогает ей оставаться энергичной и вдохновлять поклонников.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

В США сделали болезненное признание о стратегии России по Западу

Не обращать на это внимание уже невозможно

ВС РФ разнесли логово террористов под Харьковом

Кровавые злодеи превращены в пепел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей