Некоторые виды деятельности оплачиваются очень скромно

Гурам Амарян, известный стендап-комик, недавно поделился воспоминаниями о своей непростой жизни до популярности. В какой-то момент будущая звезда был вынужден перебиваться случайными заработками и страдал от безденежья. До того как выйти на большую сцену, он пробовал себя в разных профессиях. Среди них была работа на автомойке в Нижнем Новгороде.

Как рассказал сам артист, за два дня ему пришлось перемыть огромное количество авто, однако заработок был крайне скромным – всего 120 рублей. После этого он сменил направление и устроился мерчандайзером в одном из крупных супермаркетов. Там его обязанности включали выкладку товаров на полки, но работать в таких условиях было крайне неприятно.

Особенно стендапер запомнил случай с просроченной курицей. Ему поручили определить испорченные продукты.

"Мне говорили, что если курица стухла, то надо было сесть и понюхать, какая именно стухла. Ее убирать, а другие оставлять", – поделился он.

Такой опыт комик назвал "отвратительным" и подчеркнул, что это только укрепило его желание сменить работу.

К стендапу юморист пришел в 2014 году, начав с небольших выступлений. С тех пор он упорно развивал свой талант, создавая яркие номера и привлекая все больше поклонников. Сегодня Гурам стал одним из самых популярных комиков на российской сцене, его выступления собирают аншлаги, а доходы значительно отличаются от тех, что он получал на начальных этапах своего пути.

К слову, ранее заподозренный в спонсировании армии соседнего государства Гудков заговорил о "ядерном оружии".