Шарапова рассказала подробности увольнения Андреевой с "Первого канала"

Звезду эфира заменили другим человеком по решению руководства

Екатерина Андреева считается бессменным лицом новостной программы "Время" на "Первом канале", однако в ее трудовой истории были непростые периоды. Первый случай произошел в 2008 году, когда, по слухам, журналистка поругалась с руководством из-за рабочего графика и уволилась, а второй – в 2018-ом. Тогда ведущую неожиданно заменили Кириллом Клейменовым.

В недавнем интервью Андреева признавалась, что не будет ни при каких условиях рассказывать подробности инцидента. Он отметила, что причина ее внезапного ухода является внутренним делом канала. При этом ее коллега Арина Шарапова рассказала о переживаниях, которые одолевали журналистку в этот период.

Ведущая "Доброго утра" вспомнила, что расплакалась после новости об увольнении Андреевой. Она пояснила, что решение было принято не со стороны Екатерины – ее сняло с эфира руководство "Первого". После этого Шарапова позвонила ей и пыталась всеми силами поддержать свою коллегу.

"Вот она ушла, и как будто бы дыра образовалась в пространстве. Что бы там ни говорили. А потом она вернулась, и все пошло своим чередом", – рассказала ведущая.

Ранее Екатерина Андреева заявила, что несколько казино включили ее в черные списки.