Андреева заявила, что несколько казино включили ее в черные списки

Телеведущая раскрыла свой секрет

Для многих популярная телеведущая Екатерина Андреева является настоящей загадкой: на шестом десятке звезда сохраняет отличный внешний вид, в прессе ее давно прозвали "вечно молодой телеведущей". Однако за свою жизнь Андреева повидала многое. Звезда раскрыла любопытный секрет – оказалось, что она успела стать "персоной нон грата" для нескольких казино.



Андреева сама рассказала, что ряд игорных заведений запрещает пускать телеведущую. Знаменитость буквально погнали из казино и не хотят видеть Екатерину за игральным столом. Несложно догадаться, что главная "провинность" Андреевой заключается в том, что она очень везучая и часто выигрывает.

Разумеется, владельцы такого рода заведений не заинтересованы в том, чтобы делиться баснословными доходами со счастливчиками, главная цель казино – раздеть игрока догола и заграбастать все его деньги.

Впрочем, Андреева подчеркнула, что в целом выступает против деятельности игорных заведений, так как азартные игры приводят к разложению личности. Знаменитость обходит подобного рода места своим вниманием, но если начинает играть, то обязательно уходит с внушительным кушем. Екатерина отдельно добавила, что всегда играет честно.

"Я в казино не играю. Но если я играю, я выигрываю. И я стою в черном списке в нескольких казино", – заявила телеведущая.

Ранее Екатерина Андреева поразила публику смелой, откровенной фотографией.