Постройневшая Бьянка резко высказалась о людях с лишним весом

Постройневшая Бьянка резко высказалась о людях с лишним весом
Бьянка. Фото: соцсети
Она не одобряет тенденцию к напускному бодипозитиву

Певица Бьянка, которой за год удалось избавиться от 35 килограммов, рассказала о своем отношении к бодипозитиву. Знаменитость утверждает, что тенденция оправдывать свою лень и депрессию, которые приводят к образованию лишнего веса, ей не близка.

Певица полагает, что сейчас под бодипозитивом многие подразумевают поедание вредного фастфуда, приводящего к появлению висячих боков и целлюлита, но при этом человек с лишним весом подчеркивает свои недостатки с помощью одежды.

"Мне неприятно смотреть на такое. Когда я весила 90 килограммов, вы ни разу не могли меня заметить в чем-то облегающем. Я всегда ходила в оверсайзе, чтобы быть типа мамасита, только на спорте", – говорит она.

Бьянка указывает, что тогда ей не нравилось смотреть на свое полное тело и она не понимает, зачем в такой ситуации подчеркивать свои недостатки. По ее мнению, за вывеской бодипозитива сейчас часто скрываются большая лень и депрессия – с этим нужно разбираться у психолога и эндокринолога.

Ранее певица Бьянка рассказала, как к ней домогался известный артист на съемках "Песни года".

Источник: ВКонтакте

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