Бьянка рассказала о домогательствах известного артиста

"Такой козел": Бьянка рассказала о домогательствах известного артиста
Бьянка. Кадр "Шоу Воли", ТНТ
Знаменитость намекнула, кто именно приставал к ней с непристойностями

Певица Бьянка вспомнила, как с ней произошел неприятный инцидент во время съемок "Песни года". Знаменитость утверждает, что когда она ехала в поезде в компании других артистов, один из известных личностей подошел к ней с интимным предложением. Об этом она рассказала на "Шоу Воли" на ТНТ.

Бьянка утверждает, что человек известен на всю страну, ему около 60 лет. При этом он женат и у него много детей. В один момент мужчина ударил ее по попе и намекнул, что не против развлечься с ней в своем купе предложением вдвоем послушать песни группы Duft Punk.

"Неприятная ситуация, он увидел, как я обиделась, расстроилась и разочаровалась. Просто человек поет такие песни, вы бы ни за что не подумали, что он такой козел!" – вспомнила певица.

Ранее певица Бьянка отреагировала на скандал с ее выступлением за границей. Знаменитость отметила, что на мероприятии было много российских флагов.

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