Меган Фокс заподозрили в беременности

Меган Фокс заподозрили в беременности
Фото: соцсети
Некоторое время назад звезда перенесла выкидыш

В последнее время актриса Меган Фокс, которая ранее носила исключительно открытые и провокационные наряды, стала предпочитать мешковатую одежду. Даже во время празднования Хэллоуина она надела костюм Падме, который полностью скрывал ее фигуру. После этого западные журналисты заподозрили звезду в беременности.

Известно, что Меган Фокс уже была беременна от своего избранника Машин Ган Келли. Ребенка пара потеряла на третьем месяце беременности, стало для них большим потрясением. Знаменитость даже посвятила этому стихи, в которых рассказала, что находилась в ожидании девочки. Рэпер также записал по этому поводу песню.

При этом Фокс говорила, что очень хотела бы родить от своего возлюбленного, поскольку считает его кармическим партнером. Несмотря недавнее раставание, пара все же снова сошлась. Не исключено, что этому способствовал хороший повод – ожидание малыша.

Источник: Daily Mail

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