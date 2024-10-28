Адель частично оглохла из-за редкой инфекции

В жизни звезды наступил тяжелый период

Знаменитая на весь мир исполнительница Адель шокировала поклонников признанием о частичной потере слуха, что стало одной из причин ее решения взять перерыв в музыкальной карьере. Она рассказала, что заразилась редкой инфекцией, которая передается через воду. Болезнь сопровождалась сильнейшей болью, которую, по словам девушки, было невозможно заглушить никакими средствами.

Легендарная артистка с чарующим голосом отметила, что лечить инфекцию оказалось крайне сложно, и процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось. По ее словам, потеря слуха могла быть предотвращена, если бы врачи изначально назначили правильное лечение. Однако медики допустили ошибку, выписав неподходящие препараты, что усугубило состояние знаменитости.

Сейчас Адель чувствует себя лучше, но все еще страдает от проблем со слухом, которые, вероятно, могут повлиять на ее будущее в музыке. Она не уточнила, сколько времени может понадобиться на полное восстановление, оставив поклонников в ожидании дальнейших новостей о своем здоровье и возможном возвращении на сцену.

К слову, ранее молодая российская исполнительница Люся Чеботина попыталась оправдаться за критику Адель.