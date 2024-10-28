Семенович раскритиковала недовольных ее поведением россиян

Семенович набросилась на недовольных россиян
Анна Семенович. Фото: АГН "Москва"
Люди осудили звезду за странный танец

Популярная российская певица Анна Семенович снова оказалась в центре внимания и стала объектом критики в социальных сетях. На этот раз поводом для негатива со стороны пользователей стал ролик, где артистка исполняет танец у костра. Публикация вызвала шквал комментариев, многие из которых оказались далеко не лестными. Пользователи критиковали как внешний вид звезды, так и ее артистические способности, не стесняясь в выражениях.

Реакция знаменитости не заставила себя ждать – она решила ответить на выпад в свой адрес. Артистка язвительно отметила, что критические замечания часто исходят от тех, кто сам испытывает личные проблемы и несчастья, что и приводит к негативному восприятию других. Она подчеркнула, что ей жаль людей, которые тратят время на такие комментарии, и добавила, что в подобных ситуациях главное – сохранить внутренний баланс и не реагировать на негатив.

Этот инцидент не первый случай, когда Семенович сталкивается с критикой в социальных сетях, но она всегда предпочитает отвечать недовольным и ставить их на место.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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