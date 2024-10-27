Общая дочь рассказала о сохранившейся любви между Брюсом Уиллисом и Деми Мур

Общая дочь сделала заявление об отношениях Брюса Уиллиса и Деми Мур
Брюс Уиллис и Деми Мур. Фото: соцсети
Звезды развелись почти четверть века назад

Одни из самых известных в Голливуде звезд – Брюс Уиллис и Деми Мур продолжают поддерживать теплые дружеские отношения, несмотря на то, что прошло почти 25 лет с момента краха их брака. Общая дочка, актриса Румер Гленн Уиллис, сделала заявление о нынешних отношениях родителей.

Девушка отметила, что они оба до сих пор очень любят и уважают друг друга. По ее словам, артисты сумели сохранить взаимное уважение и поддержку даже после расставания, что является безупречным примером зрелых и гармоничных отношений.

Румер подчеркнула, что такая дружба между бывшими супругами является редкостью, особенно среди знаменитостей, которые часто испытывают сложности в общении после развода. Кроме того, Деми Мур нашла общий язык с новой семьей Брюса Уиллиса, включая его новую жену Эмму Хеминг. Это позволяет всем членам их большой семьи оставаться близкими и поддерживать друг друга, несмотря на изменения в личной жизни.

Такое примерное общение между бывшими супругами вызывает уважение и восхищение у их поклонников и окружающих.

Источник: People ✓ Надежный источник

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