Звезда "Постучись в мою дверь" Бюрсин нашел новую девушку

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Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин в недавнем интервью признался, что не одинок. Его избранницей стала Мелиса Тапан – девушка является наследницей богатой и знаменитой семьи в Турции.
"Я безмерно счастлив. Я ощущаю, как мое сердце стало биться чаще, а жизнь обрела новые краски", – говорит актер.
При этом поклонники обратили внимание, что такой союз невероятно выгоден Бюрсину. Дело в том, что дедушка его возлюбленной является очень влиятельным человеком в различных сферах. Более того, Мелиса приходится двоюродной сестрой жениху Хандэ Эрчел, которая не только была партнершей Керема по сериалу, но и его девушкой.
Поклонники полагают, что если роман между Бюрсином и Тапан будет серьезным, то в перспективе он может породниться с бывшей девушкой, но не так, как рассчитывали поклонники их пары.
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