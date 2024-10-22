Кайли Дженнер готовится родить ребенка от Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер готовится родить ребенка от Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер. Фото: соцсети
Знаменитость придумала, как привязать любвеобильного звезду "Дюны" к себе

Модель Кайли Дженнер настолько сильно хочет привязать к себе возлюбленного Тимоти Шаламе, что даже готова родить от него третьего ребенка, забеременев при первой возможности. Даже если актер не восторге от этой идее, сообщают источники. 

Знакомые говорят, что их отношения очень серьезные, но также они весело проводят друг с другом время. Им удалось совместить свои графики, чтобы не страдать от разлуки и часто быть вместе. Хотя на публике пара предпочитает лишний раз не появляться.

Другие источники говорят, что на деле отношения Кайли и Тимоти более сложные, чем кажется на первый взгляд. Когда актер находится рядом с возлюбленной, то появляется ощущение, что он готов надеть на нее кольцо в тот же момент. При этом во времена разлуки он ведет себя как абсолютно свободный парень. Например, во время разлуки Шаламе может позволить себе встречи с женщинами без обязательств.

"Но Кайли пребывает в блаженном неведении. До такой степени, что она говорит о том, чтобы родить от него ребенка. По крайней мере, в ее глазах, он – идеальный кандидат. Она открыто заявляет, что хочет, чтобы они начали пытаться завести ребенка, и, похоже, уверена, что его не отпугнет дополнительное давление", – говорят источники.

Источник: Life & Style

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