Назван самый красивый мужчина в мире

Эксперты составили топ-10

Опубликован рейтинг самых красивых мужчин в 2024 году. Исследователи назвали 10 знаменитостей, которые получили особую популярность благодаря своей внешности. Первое место солист корейской группы BTS Ким Тхэхен, известный по своему псевдониму Ви.

На втором месте идет Роберт Паттинсон, известный по ролям в "Сумерках" и "Бэтмене". Ранее он занимал первое место, поскольку его лицо соответствует стандартам золотого сечения на 92%.

Третье место отошло Дэвиду Бэкхему, известному футболисту. Далее издет исполнитель главных ролей в "Ведьмаке" и "Супермене" Генри Кавилл, а замыкает пятерку индийский актер Ритик Рошан.

Следом в рейтинге расположились Крис Эванс, Крис Хемсворт, Том Круз, Зак Эфрон, Райан Рейнольдс.