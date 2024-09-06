Счастливый Шуфутинский сообщил о пополнении в семействе

Счастливый Шуфутинский сообщил о пополнении в семействе
Михаил Шуфутинский. Фото: Оператор канала Дениса Клявера. С днём рождения, 3 сентября!, CC BY 3.0/wikimedia.org
Шансонье на седьмом небе от счастья

Российский певец Михаил Шуфутинский поделился радостной новостью – он стал прадедом. В интервью артист рассказал, что в августе у его внука Ноа, который проживает в США и также, как и дед, занимается музыкой, родилась дочь. Любимец публики отметил, что рад новому этапу в жизни своей семьи и гордится своим внуком, который продолжает музыкальную династию.

Вероятно, в ближайшее время легендарный шансонье должен улететь за океан, чтобы увидеть новорожденную кроху и поздравить семью наследника лично.

Стоит отметить, что семейные ценности всегда занимали важное место в жизни звезды, и появление малышки стало для него особенным событием. Можно надеяться, что новое поколение его семьи продолжит творческие традиции, в том числе музыкальные.

Источник: Шоу "Вопрос ребром" ✓ Надежный источник

"Основной кулак": раскрыт план ВСУ по прорыву под Курском

Украинцы тщательно подошли к вопросу

Глава чеченского спецназа сделал тревожное заявление о ситуации под Курском

Обстановка остается крайне напряженной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей