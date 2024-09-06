Счастливый Шуфутинский сообщил о пополнении в семействе

Шансонье на седьмом небе от счастья

Российский певец Михаил Шуфутинский поделился радостной новостью – он стал прадедом. В интервью артист рассказал, что в августе у его внука Ноа, который проживает в США и также, как и дед, занимается музыкой, родилась дочь. Любимец публики отметил, что рад новому этапу в жизни своей семьи и гордится своим внуком, который продолжает музыкальную династию.

Вероятно, в ближайшее время легендарный шансонье должен улететь за океан, чтобы увидеть новорожденную кроху и поздравить семью наследника лично.

Стоит отметить, что семейные ценности всегда занимали важное место в жизни звезды, и появление малышки стало для него особенным событием. Можно надеяться, что новое поколение его семьи продолжит творческие традиции, в том числе музыкальные.