Артистка Власова стала жертвой украинских мошенников

Украинцы жестоко разделались с известной российской певицей
Картинка: сгенерировано ИИ
Женщину наказали за доверчивость

Популярная российская исполнительница Наталья Власова, известная широкой публике благодаря хиту "Я у твоих ног", стала жертвой украинских мошенников. Злодеи жестоко разделались с артисткой, наказав ее за излишнюю доверчивость.

В итоге звезда лишилась одного миллиона рублей. Артистка скрывала инцидент на протяжении трех недель, но недавно решила рассказать о случившемся.

По словам Власовой, мошенники связались с ней, и умело манипулируя ее доверием, сумели выманить значительную сумму денег. Позднее они сами объявили жертве, что развели ее с территории Незалежной.

"Это были мошенники с Украины. Они мне сами об этом позднее сказали", – сообщила певица.

Звезда призналась, что переживает из-за случившегося, но решила поделиться своим опытом, чтобы предостеречь других от подобных ситуаций. Россиянам постоянно напоминают, что необходимо быть крайне осторожными при общении с незнакомыми людьми, особенно в вопросах, связанных с финансовыми операциями.

Инцидент вызвал широкий отклик среди поклонников певицы, которые выразили ей поддержку в социальных сетях. Мошенничество с использованием современных технологий становится все более изощренным, и даже знаменитости не застрахованы от таких угроз.

Ранее музыкант Юрий Лоза раскрыл причину обмана Ларисы Долиной мошенниками.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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