Музыкант The Cure сообщил об онкологии

Музыкант The Cure сообщил об онкологии
Роджер О'Доннелл. Фото: Joe Bielawa / wikimedia.org
Артист прошел долгий путь к выздоровлению

Клавишник группы The Cure Роджер О'Доннелл сообщил, что у него нашли очень редкую и агрессивную форму лимфомы. Он отметил, что долгое время игнорировал симптомы, в результате это привело к ужасающим последствиям.

Музыкант утверждает, что потратил 11 месяцев на терапию под руководством лучших мировых специалистов. Подход, который они к нему применили, был инновационным. Ему давали сильнодействующие препараты, а последней фазой лечения оказалась радиотерапия. 

Сейчас он чувствует себя хорошо, и врачи дают хорошие прогнозы по его выздоровлению.

"Безумный убийца с топором постучал в дверь, а мы не ответили", – пошутил он в соцсетях.

По словам Роджера, нужно обязательно проходить все тестирования и не затягивать со своим состоянием. Если медики смогут диагностировать рак на ранней стадии, то и шансов на его излечение будет больше. 

Источник: People

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